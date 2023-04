Venerdì 28 Aprile 2023, 06:50

La Asl fa i conti delle assunzioni che rischiano di saltare e chiede l'autorizzazione ad andare avanti «anche al fine di evitare l'esposizione a potenziale contenzioso e il configurarsi di responsabilità precontrattuale». Se proprio non fosse possibile di «esprimere il diniego rispetto al suddetto orientamento aziendale, al fine di adottare un indirizzo comune, nonché al fine della condivisione delle eventuali conseguenze». La vicenda è quella della beffa per chi era prossimo a prendere servizio presso l'azienda sanitaria locale e invece vede fermare tutto dalla determina regionale G05286 che blocca tutto a partire dal 18 aprile. Procedure concluse da tempo, delibere, calendari delle convocazioni fissati: salta tutto e la Asl in una lettera alla Regione «rappresenta di aver riscontrato una significativa criticità».

Cosa che riguarda certamente i rischi di contenzioso, ma soprattutto non consente all'azienda di assumere il personale programmato.

LE FIGURE

Si tratta di due dirigenti farmacisti che dovevano entrare in servizio il 16 maggio, un medico otorino da lunedì, un dirigente amministrativo sempre dall'1 maggio, così come un biologo e un assistente sociale, quattro tecnici della prevenzione e cinque dietisti. Ancora dal 16 maggio due ostetriche e un tecnico della prevenzione, dall'1 giugno 12 infermieri e dal 16 dello stesso mese ancora tre tecnici della prevenzione. In tutto 40 figure professionali che non vengono assunte (e subiscono un danno) con l'azienda che non riesce ad affrontare la cronica carenza di personale.

«In particolare - si legge nella nota spedita dal direttore generale Angelo Aliquò e dai vertici dell'azienda alla Regione - si rappresenta l'imminente necessità di procedere al perfezionamento delle assunzioni di personale mediante scorrimento di valide graduatorie delle quali sono titolari Aziende diverse dalla scrivente, che hanno già provveduto a comunicare i nominativi dei candidati idonei, debitamente recepiti da questa Asl con atto formale (determina dirigenziale) e convocati, a partire dal 21 aprile e nei giorni a seguire, per la sottoscrizione del contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e per la conseguente presa di servizio. Tale procedura è stata formalizzata nella vigenza della regolamentazione antecedente all'entrata in vigore della determinazione regionale, sulla base di nominativi precedentemente acquisiti»

Ma, al momento, non è possibile procedere. Per questo la Asl sollecita la Regione, impegnandosi al tempo stesso «a formalizzare, nel prosieguo, la richiesta di preventiva autorizzazione, per le ulteriori fattispecie contemplate nella determinazione regionale».

LE REAZIONI

Il gruppo del Pd in Regione ha chiesto l'audizione urgente del presidente, Francesco Rocca, in commissione sanità. «L'incomprensibile decisione di accentrare su di sé le nomine di nuovo personale all'interno delle aziende sanitarie locali sta già producendo i primi effetti negativi - dice la consigliera Pd della provincia di Frosinone, Sara Battisti - Ci sono persone che hanno lasciato il precedente posto di lavoro, altri che addirittura che hanno provveduto a cancellarsi dagli albi professionali perché in procinto di iniziare questa nuova esperienza. Auspico un intervento immediato, in particolare dalla presidente della commissione sanità Alessia Savo. Commissariare le Asl e la loro autonomia avrà come unica conseguenza la paralisi delle procedure, ancor più necessarie dopo l'uscita dal commissariamento che con fatica abbiamo ottenuto con l'amministrazione Zingaretti. Rocca ci ripensi e si confronti immediatamente con le organizzazioni sindacali: il caso della Asl di Frosinone è la rappresentazione plastica di una scelta sbagliata che danneggia la nostra sanità».