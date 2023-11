Domenica 12 Novembre 2023, 10:10

Cani antidroga a scuola: rinvenuto hashish nascosto nei bagni. È accaduto nella mattinata di venerdì in un istituto d'istruzione della città di Sora . L'intervento degli agenti del Commissariato unitamente alle unità cinofile è stato eseguito qualche minuto prima di mezzogiorno, all'incirca alla fine della quarta ora di lezione quando ormai l'attività degli studenti si avviava al termine come una qualsiasi giornata di studio. Ad un certo punto però vengono richiamati all'interno del plesso anche quei ragazzi che stavano svolgendo la lezione di educazione fisica all'esterno dell'edificio, tra lo stupore generale. Gli agenti erano appena entrati insieme ad un cane antidroga, ma non per una dimostrazione dell'attività dei cinofili o per una lezione sulla legalità ma per combattere l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

IL FIUTO

E l'infallibile fiuto del cane poliziotto ha in effetti portato gli agenti nei bagni dove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente. La notizia dell'amara sorpresa in un batter d'occhio si è diffusa per tutto l'istituto suscitando un misto imbarazzo e delusione per la tradita fiducia. Il veloce intervento si è concluso con il sequestro della droga rinvenuta. Quanto accaduto impone una riflessione profonda su un tema che vive di alti e bassi mediatici ma che continua ad essere pervasivo soprattutto fra i più giovani. Portare la droga a scuola e consumarla o cederla ad altri studenti in un contesto educativo e formativo qual è un istituto superiore la dice lunga sul comportamento ed il senso di impunità delle fasce più giovani sprezzanti della legge. Ed è per questo che tali controlli da parte delle forze dell'ordine avvengono periodicamente, a campione. In alcuni casi invece scaturiscono da segnalazioni o esposti di genitori preoccupati e talvolta ancora dagli stessi dirigenti scolastici. Di certo alla base vi è una forte preoccupazione per un fenomeno che al di là delle mirate politiche sociali di informazione continua ad essere dilagante.

I PROGETTI

E nonostante i numerosi e validi progetti sulla legalità, con la presenza delle forze dell'ordine e di professionisti del settore che spiegano agli studenti i pericoli - sia dal punto di vista sanitario e le eventuali conseguenze - legali, si assiste ancora a numerosi sequestri all'interno delle scuole. Il dato è allarmante. Secondo una recente ricerca l'uso di sostanze stupefacenti tra gli studenti è un fenomeno che guadagna terreno. Secondo i recenti dati di Espad (european school survey project on alchool and other drugs) condotti sulla popolazione studentesca italiana, più di un giovane su quattro ha utilizzato una sostanza illegale nel 2022, con il 7% che ne ha consumate due. La crescente allerta segna una tendenza inquietante che ha visto un incremento significativo, in particolare nel 2022. Interessante e al contempo preoccupante è anche il dato che vede le ragazze superare i maschi nell'uso di alcune sostanze stupefacenti, come la cocaina, tra i 15enni o gli psicofarmaci nella fascia 15-19 anni. L'aumento dell'uso di droghe nelle scuole sottolinea quindi l'urgente necessità di azioni preventive ed educative, coinvolgendo tanto le istituzioni scolastiche quanto le famiglie.Roberta Pugliesi