19 Aprile 2021

Il 26 aprile torneranno le zone gialle, le attività commerciali si rimetteranno in moto. Ripartiranno, seppur in maniera contingentata, le attività di ristorazione e i bar. C’è chi, impaziente di aspettare l’uscita a pranzo o cena con gli amici, ha anticipato la riapertura organizzando una conviviale serata a casa. Sono scattate multe raffica.

E’ successo ad Atina: qui un 22enne del posto ha organizzato una festa privata con otto amici all’interno della sua abitazione, dove in totale (compreso i genitori), sono state identificate dai carabinieri 11 persone. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa da 400 euro ciascuno.

La cena, stando a quanto accertato dai carabinieri, c’è stata sabato sera, quando all’interno dell’abitazione si sono radunati gli otto giovani, tre dei alcuni dei quali provenienti da Sora, Colfelice e Villa Latina. Una movimentata serata che, però, non è passata inosservata. Tant’è che qualcuno, vicino di casa, in maniere anonima, ha digitato il 112 e informato i carabinieri della compagnia di Cassino. All’indirizzo segnalato sono arrivati i carabinieri della stazione di Sant’Elia Fiumerapido.

Una volta accertata la presenza delle 11 persone all’interno dell’abitazione, per tutti è scattata la sanzione amministrativa perché sorpresi senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza interpersonale.

Per i ragazzi provenienti dagli altri centri, la sanzione ha riguardato anche il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza.

ALTRE SANZIONI

Ci sono stati , inoltre, altri cinque multati tra Acquafondata e San Vittore del Lazio. Nel primo centro sono stati multati 2 giovani, (un 28enne ed una 21enne rispettivamente di Roccasecca ed Alatri) perchè sorpresi fuori dai comuni di residenza. A San Vittore del Lazio, invece, sono state multate 3 persone, tutte provenienti dai confinanti comuni dell’alto casertano, sorpresi per le strade senza alcun giustificato motivo.

LA PANDEMIA

Nel frattempo in Ciociaria è stato registrato un altro giorno caratterizzato dai decessi. Cinque nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna di 5 anni di Cervaro, un uomo di 90 anni di Ripi, un uomo di 83 ani di Villa Santa Lucia, un uomo di 80 anni di Ferentino e una donna di 80 anni di Frosinone. Nei primi 18 giorni del mese di aprile si arrivati a quota 66. Un record di decessi frutto, come già chiarito dall’Asl di Frosinone, all’eccezionale ondata di contagi che c’è stata a marzo. Stabile la curva dei nuovi positivi: su 1718 tamponi sono stati registrati 87 nuovi casi di positivi al coronavirus.