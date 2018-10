© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il blitz antidroga dei carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Raffaele Alborino nelle palazzine Ater di via Madonna degli Angeli, che ha visto l'arresto di cinque persone di Ferentino, accusate di spaccio, l'ex vicesindaco Francesco Giorgi scende in campo. Il navigato politico lancia un appello al primo cittadino del centro ernico, Antonio Pompeo.«Lancio un appello al Sindaco e alla Città di Ferentino per mobilitarsi contro l'uso e l'abuso delle droghe e dell'alcol tra gli adulti e i giovanissimi. L'obiettivo- spiega Francesco Giorgi- è fare prevenzione del disagio e di tutte le cause che possono indurre le persone e i giovani in particolare a fare uso di queste sostanze, migliorando le relazioni umane e la qualità della vita nella nostra Comunità. Coinvolgere in questa attività i singoli cittadini, le Associazioni culturali e di volontariato, la cooperazione sociale, gli operatori sociali e culturali, la scuola»«Ferentino- ha aggiunto Giorgi- è ricca di operatori sociali, della formazione e della cultura, della sanità, delle religioni, che potrebbero impegnarsi in questa scommessa per il futuro della nostra Città. Occorre costruire una Rete strutturata di queste risorse umane e professionali che duri nel tempo e che sappia coinvolgere tutti. Partecipazione, solidarietà e volontariato potrebbero essere le condizioni chiave per tamponare il riesplodere di questo fenomeno devastante.Il Sindaco convochi una riunione cittadina con questi obiettivi e si faccia garante che nessuna risorsa rimanga inespressa per il futuro dei nostri concittadini. La mia disponibilità è ora».Giorgi oltre ad essere un navigato politico è anche un operatore sociale. Intanto nella città ernica dopo gli arresti non si parla d'altro. I cinque arrestati, quattro uomini ed una donna, quest'ultima finita ai domociliari per problemi di salute saranno ascoltati per gli interrogatori di garanzia martedì. Dalle indagini dei militari è emerso che in poco tempo i cinque avevano raggiunto ben 200 clienti molti dei quali giovanisimi. Si attende ora anche la decisione della Questura in merito alla richiesta di chiusura di quattro bar di Ferentino ritenuti luogo di ritrovo di spacciatori.