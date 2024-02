Blitz all'alba su Sora e Frosinone, professionisti nel mirino

Operazione all’alba di oggi. Decine di agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone insieme agli uomini della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione a diverse misure cautelari nei confronti di noti professionisti del territorio. Le operazioni in corso, in particolare, sono nella città di Sora e nel capoluogo.

Le attività sono ancora in fase di svolgimento e non è stato reso noto se ci sarà o meno una conferenza stampa. Si parla di importanti raggiri messi in piedi dai professionisti, ma non vengono al momento forniti ulteriori particolari.