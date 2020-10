Biomedica Foscama: ripresa la produzione, il primo lotto nelle Filippine

Il primo lotto di farmaci è partito ieri per le Filippine. E, con esso, ha ripreso ufficialmente, a pieno ritmo, la produzione della Biomedica Foscama, di Ferentino.

Un segnale importante per l’economia della provincia di Frosinone in periodi bui come quelli che stiamo vivendo. Perchè, se ovunque i capannoni chiudono, a Ferentino si è andati contro corrente.

LA STORIA

La scommessa è nata il giorno in cui Massimiliano Florio (presidente e ad di Spl – Special Product’s Line di Anagni) acquistò, per circa 4 milioni di euro, lo stabilimento (andato all’asta) della Biomedica Foscama. Uno stabilimento che, per una pessima gestione, era finito dalle stelle alla polvere.

«Il tetto era fatiscente e all’interno ci pioveva, le caldaie erano inutilizzabili così come tutti i condizionatori d’aria. Insomma, abbiamo dovuto ristrutturare tutto – spiega il dottor Massimiliano Florio –. Ma oggi posso confermare che gli impegni assunti con i sindacati e i lavoratori ex Biomedica, sono stati pienamente rispettati».

E infatti la produzione di farmaci è ricominciata, così come gli accordi sul personale sono stati rispettati.

«La produzione - spiega Florio - è ripresa con 72 dipendenti: 40 della ex Biomedica e 32 provenienti dal nostro Gruppo».

Dunque, dopo il rilascio delle autorizzazioni da parte dell’Aifa (l’Agenzia del Farmaco) da ieri è partita la prima spedizione. «Sono i nostri prodotti storici, farmaci diretti alle Filippine. Ma abbiamo un programma di consegne, in tutto il mondo, per tutto il 2020 e il 2021» aggiunge Florio.

IL SINDACATO

E Antonella Valeriani (Cisl Chimici) commenta: «La notizia della prima spedizione assume ancor più rilievo se consideriamo le difficoltà incontrate negli ultimi mesi per le norme anti-pandemia. Non è stato certo agevole proseguire i lavori di ristrutturazione con ulteriori prescrizioni da seguire. Oggi, però, abbiamo davanti a noi tutta un’altra realtà rispetto al passato quando, oltre al caos organizzativo, non si sapeva nemmeno quando sarebbe arrivato il prodotto. Ora invece, siamo su ben altre realtà e la collaborazione con la “Spl” è un altro elemento di garanzia».

I DESTINI LEGATI

Dunque i destini delle due aziende sono ormai strettamente legati e lo sono ancor di più alla luce di importanti investimenti fatti proprio presso la “Spl“ dove sono terminati i lavori del nuovo reparto “Polveri” e del nuovo reparto “Confezionamento”. «Lo scorso anno – prosegue Florio– abbiamo avuto un fatturato in crescita del 15% e le prospettive sono buone. Alla Spl produciamo farmaci orali; alla Biomedica Foscama, a Ferentino, i liofilizzati e gli iniettabili. Per continuare ad essere partner delle maggiori Società farmaceutiche, dobbiamo offrire sempre prodotti di altissima qualità. Ecco perché continuiamo ad investire in sviluppo e alte tecnologie» conclude Florio.

La scommessa, per ora, è vinta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA