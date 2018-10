© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordo tra le sigle sindacali ciociare del settore chimico e la Regione Lazio per la concessione della Cigs ai lavoratori della Biomedica Foscama di Ferentino. L'intesa è stata trovata questa mattina alla Pisana. La Biomedica Foscama è una azienda leader nella produzione di farmaci ed è stata per otto anni gestita dalla società romana Biomedica Foscama Group che fa capo all'ingegnere Massimiliano Baldassarri. Di recente è finita in possesso del curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Frosinone in quanto lo scorzso 13 settembre è scaduto il tempo dell'affitto ai romani. Il curatore dovrà procedere entro due mesi all'asta per la vendita sulla quale la società che fa capo a Baldassarri ha il diritto di prelazione. I 90 dipendenti avranno ora la Cigs.«Questa mattina presso la Regione Lazio abbiamo trovato un accordo per la concessione della Cigs per 12 mesi grazie alla disponibilità dell'Ente della Pisana che ha capito la problematica relativa ai dipendenti che rischiano di restare senza alcun sostegno economico- ha spiebato Antonella Valleriani della Cisl chimici- ora serve il decreto del Ministero del Lavoro per elargire i fondi, ci auguriamo in tempi brevissimi. Il primo obiettivo, quello di metterein sicurezza i dipendenti è stato raggiunto. Ci auguriamo adesso che siano brevisismi i tempi per l'asta per la vendita del sito. Il tribunale sta lavorando bene sulla vicenda, siamo fiduciosi augurandoci che il futuro proprietario possa dare futuro produttivo ed occupazionale al sito».«La Cigs prevista per un anno- ha aggiunto l'esponente sindacale Cisl- potrà anche essere interrotta prima se la vendita sarà effettuata in tempi brevi e la produzione riparta presto. La Biomedica Foscama è una fabbrica storica, appetibile, molto conosciuta ed importante a livello farmaceutico. Ha prodotti facilmente vendibili sul mercato e commesse consolidate. Servono solo tempi veloci e certezze della nuova proprietà per garantire un futuro roseo ad uno stabilimento che questo territorio non può permettersi di perdere».Non solo Biomedica Foscama. Gli ex operai Ilva di Patrica tengono alta la tensione sul loro ex stabilimento siderirgico dove si è registrata negli ultimi giorni l'naspettata rinuncia a diventarne proprietaria del colosso Mittal inizialmente dato come interessato al sito ciociaro. Il M5S, forza di Governo ha assicurato tempi brevi per l'asta e la vendita del sito al quale potrebbe essere ancora interessata a determinate condizioni la DEMI Engeenering che piu' volte aveva manifestato la volontà di investire in provincia di Frosinone.Per finire nessuna novità per la mobilità in deroga che riguarda in ciociaria circa 1100 persone. Continua il rimbalzo di responsabilità tra Regione Lazio e Governo centrale. Per garantire l'ammortizzatore sociale per il 2018 agli aventi diritto mancherebbero 13 milioni di euro. C'è la possibilità di recuperare circa 50 milioni di euro in possesso all'Inps mai usati per mobilità e cassa integrazione relativi agli anni 2015 e 2016. Per il 2019 serve invece un emendamento alla finanziaria.I disoccupati ciociari riuniti nel comitato Vertenza Frusinate sono sul piede di guerra ed hanno chiesto l'intervento del Prefetto di Frosinone.