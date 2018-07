di Emiliano Papillo

Pronta risposta del presidente del gruppo romano Biomedica Foscama Group, attuale affittuaria dello stabilimento Biomedica di via Morolense a Ferentino, Massimiliano Baldassari. Lavoratori e sindacati che nella giornata di venerdì hanno lanciato un appello dicendosi preoccupati sulle sorti dello stabilimento. La Biomedica di Ferentino è una azienda del settore chimico-farmaceutico da anni leader nel proprio settore, dove lavorano poco meno di 100 persone. Produce medicinali molto importanti quali il salvavita esafosfina, ma vive una situazione difficile data dal fatto che attualmente l’azienda è sotto la curatela fallimentare anche se da qualche anno è stata data in affitto alla società romana.



Il 13 settembre il gestore dovrà riconsegnare il sito al Tribunale di Frosinone che entro fine anno dovrebbe mettere in vendita lo stabilimento. Ieri Baldassarri, presidente della società che ha in affitto il sito, ha fatto il punto della situazione. «Da ben otto anni il nostro gruppo gestisce con dedizione, impegno e sacrificio il ramo d’azienda condotto in affitto, non solo tutelando le maestranze attuali, ma anche assumendo nuove risorse giovani, aprendo a nuove concessioni internazionali, investendo milioni nella operatività del sito e gestendo la situazione- spiega Baldassarri- in un clima surreale da vicenda tutto burocratica italiana. La Biomedica Foscama Group è pronta ad acquisire la struttura in toto, esercitando il diritto di prelazione, con l’ausilio di fondi, partner industriali e banche. Strada spianata attualmente preclusa dalla sconvolgente attività burocratica, da vicende cui la Biomedica Foscama Group si è dovuta far carico pur non di sua competenza».



Poi Baldassari si rivolge direttamente ai dipendenti. «L’azienda - ha aggiunto il direttore del gruppo Biomedica Foscama Group- è al fianco dei suoi lavoratori pronta a dare nuova linfa e garanzia di sviluppo. Auspico che la precarietà di questo momento si definisca garantendo la continuità aziendale sono all’asta che si augura avvenga quanto prima, scongiurando attività che vanificherebbero lo sforzo pluriennale di tutti».

Domenica 29 Luglio 2018



