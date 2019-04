Bimbo di due anni trovato morto in strada, dinamica non chiara: indagano i carabinieri

È giallo sulla morte di Gabriel, un bambino di poco più di due anni avvenuta nel comune di Piedimonte San Germano, in una strada di campagna in località Volla. Il piccolo è stato trovato riverso a terra, ma non è ancora chiara la dinamica dei fatti. La chiamata ai carabinieri è arrivata intorno alle 16.30 per un presunto investimento. Sul posto c'era già un'ambulanza del 118: i sanitari stavano praticando un massaggio cardiaco. Nel frattempo era stata attivata un'eliambulanza atterrata sul posto poco dopo, purtroppo i tentativi di rianimare il piccolo sono stati inutili.

A fornire la versione dell'investiemento sarebbe stata la madre del piccolo, ma qualcosa nel suo racconto non è ancora chiara. I carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Alfredo Mattei, sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.

Sant'Anastasia, crolla parete a scuola: feriti maestra incinta e 5 alunni. «Bimbi in fuga in lacrime»

Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA