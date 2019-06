Bimbimbici, domani la manifestazione nel parco Matusa di Frosinone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giro su due ruote in città e poi tanti giochi sull’educazione ciclistica e riguardanti il mondo delle biciclette. Questa è Bimbimbici, la manifestazione ludico-ciclistica in programma anche a Frosinone domani 9 giugno, organizzata da Fiab Frosinone (Federazione Italiana Ambiente e Biciclette) e patrocinata dal Comune di Frosinone. L’appuntamento è verso le ore 10 al Parco Matusa di Frosinone.Il programma prevede un’allegra pedalata lungo le strade della parte bassa della città, assistita da volontari della Fiab Frosinone e Polizia municipale, e poi ancora nel Parco iniziative d’intrattenimento volte alla conoscenza della bici, al suo corretto utilizzo e alla sensibilità ambientale. Verrà distribuita anche una gustosa colazione offerta dalla scuola di lingueKids & Us di Frosinone. Bimbimbici quest’anno si è svolta in 200 città italiane per incentivare la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e i giovanissimi, a partire dagli spostamenti quotidiani tra casa e scuola.Per partecipare all’evento basta presentarsi allo spazio Bimbimbici allestito all’interno del Parco Matusa (ingresso Sud) e iscriversi senza nessun costo. Importante la presenza dei genitori o accompagnatori adulti, indossare il casco e, se possibile, un indumento giallo (cappellino, maglietta, altro).“Questa volta ci rivolgiamo alle nuove generazioni, che hanno più motivi degli adulti per migliorare l’ambiente in cui vivono – commenta Piero Lancia, presidente di Fiab Frosinone – Sarà un momento di divertimento attraverso il quale sensibilizzare le famiglie alla mobilità attiva. Tra gli obiettivi di Fiab Frosinone c’è anche il Bicibus per accompagnare i bambini a scuola ma in sella. Nel ringraziare il Comune di Frosinone per il patrocinio e il Parco del Matusa per l’ospitalità, continuiamo a confidare nelle azioni annunciate dall’amministrazione cittadina che prevedono la creazione di un anello ciclabile urbano. Anche Frosinone può togliersi di dosso la maglia nera di città dall’aria più inquinata”.