La Lega di Matteo Salvini per la prima volta nella sua storia entra in consiglio comunale. Questo grazie all'adesione di Maurizio Berretta, ex assessore con giunte di centrosinistra e candidato sindaco alle ultime elezioni comunali con una coalizione Civica. Berretta è stato superato nettamente dal sindaco confermato Antonio Pompeo, ma è riuscito ad entrare in consiglio comunale come opposizione. Ora il passaggio da Civico alla Lega dopo aver esordito in politica con il Partito Repubblicano ed essere stato tra l'altro capogruppo del Pd. Da cinque anni, già nella passata legislatura dopo l'estromissione da capogruppo Pd era all'opposizione. Ora una nuova avventura con la Lega di Matteo Salvini.«La scelta e’ stato il frutto di un confronto durato sei mesi, dove abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare i referenti di ogni livello, ma dove ci hanno colpito il forte entusiasmo e la motivazione di persone giovani. Dopo cinque anni dove abbiamo rappresentato aree cosidette civiche, insieme a tutti gli amici che collaborano, abbiamo sentito la necessita’ di confluire nella Lega, apprezzandone il coraggio delle scelte, un po’ come il nostro modo di agire a livello locale».«Seguivamo con attenzione gli scenari nazionali politici, gia’ da molto tempo, abbiamo voluto mettere alla prova questo movimento, la sua capacita’ di portare a termine la manovra finanziara cosidetta del “Popolo”, alcuni importanti decreti, vitali per la nostra nazione, l’attenzione riposta verso la nostra provincia, vedi il finanziamento in ambito sanitario al “sorano”, il contrasto al grave danno perpetrato da anni dal Pd sono stati determinanti nella nostra scelta. La nostra provincia soffre da anni maledettamente di “mediocrità”, chi ci ha governato fin adesso ha grosse responsabilita’ in tal senso, la filiera Comune di Ferentino, Provincia e Regione, monocolore Pd, va spezzata».«Continueremo a portare avanti le nostre battaglie: la grave emergenza ambientale del nostro territorio, la sanità di mediocre livello, dove per fare un’accettazione ad un Pronto Soccorso ci vogliono anche due-tre giorni di permanenza in un corridoio, o dove sindaci spacciano Case della Salute per successi politici di risoluzione dei problemi riferiti alla sanita’, la questione idrica, il lavoro, le societa’ partecipate».