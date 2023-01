Venerdì 13 Gennaio 2023, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:18

Prezzo del carburante di nuovo in crescita in tutta Italia. Dopo il ritorno al prezzo pieno senza lo sconto sulle accise sono tornati sui due euro a litro i prezzi di benzina e diesel in tutta Italia. Il caro carburanti è stato l'argomento principale dell'ultimo Consiglio dei ministri con il governo che ha messo a punto un decreto legge ad hoc a favore della trasparenza nel mercato. Il monitoraggio dei prezzi non sarà più settimanale ma giornaliero ed è stato introdotto l'obbligo di esporre il prezzo medio nazionale alla pompa. I fornitori in autostrada dovranno rispettare un tetto di prezzo che sarà fissato da un'altra norma. La regione più cara dello Stivale è l'Emilia Romagna. Sull'autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Castel San Pietro Terme (Bologna), la benzina costa 2,44 euro al litro al servito e il gasolio 2,53 euro al litro al servito. Nel Lazio, sull'A1 Milano-Napoli, il costo più elevato si registra a Castrocielo (Frosinone), con la benzina che costa 2,36 euro al litro, mentre il gasolio 2,45 euro. L'autostrada italiana più economica è in Basilicata: a Lauria (Potenza) dove la benzina costa 2,139 al litro e il gasolio 2,189 euro al litro.

IL CAPOLUOGO

A Frosinone città il costo medio della benzina al momento si assesta intorno ad 1,78 euro a litro per il servito, mentre quello del gasolio a 1,92 euro a litro. Si risparmia qualcosa - di norma circa 10 centesimi, ma si può arrivare anche a qualcosa in più - con il self service.

Il prezzo più basso della benzina è di 1,749 a litro per il servito dei benzinai IP' di via Marco Tullio Cicerone e Monti Lepini e Sette' di Via America Latina. Si spende di più invece - secondo i dati di osservaprezzi carburanti aggiornati all'11 gennaio e un nostro giro - al benzinaio Fulgorgas' di via Armando Fabi che per il servito fa pagare 1,967 euro a litro, mentre per il self la cifra è di 1,757 euro a litro.

Capoluogo ciociaro che per benzina e diesel ha prezzi comunque in linea con le altre realtà del Lazio.

GLI ALTRI CENTRI

Rispetto ai valori medi del capoluogo ciociaro, i comuni limitrofi come Alatri, Ceccano, Ferentino e Veroli fanno registrare prezzi maggiori di quasi 10 centesimi a litro. Forse perché hanno un volume d'affari inferiore rispetto al capoluogo, ma certo conviene fare qualche chilometro in più e spendere meno.

Valori poco più alti rispetto a Frosinone anche nel Cassinate. Stessi prezzi del capoluogo invece per altre città ciociare come Sora ed Isola del Liri.

IL GAS

Gpl invece che ha valori più alti a Frosinone rispetto ad altri capoluoghi di provincia della Regione: in Ciociaria il costo è di 0,81 euro a litro, mentre basta fare qualche chilometro e arrivare in provincia di Latina, ad esempio, si assesta intorno a 0,73 euro a litro.

Antonio Visca

