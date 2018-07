Beneficenza in musica all'ombra del Castello

di M.L.L.

Verdi, Rossini, Puccini. Mozart, Chopin, Mercadante. La beneficenza a Ceccano la sostengono i grandi della musica con il concerto promosso dal comitato provinciale dell’Unicef e dalla sezione Avis di Ceccano (con il patrocinio del Comune di Ceccano) che tra poche ore si terrà in piazza Camillo Mancini. All’ombra del maestoso Castello dei Conti, in un angolo della città che splende di bellezza da più di un millennio, sul palco Sonora Ensemble con Donatella Aversa al violino, il soprano Cinzia Cristofanilli, al pianoforte Chiara Olmetti e il tenore Enrico Talocco; saranno accompagnati dal pianista Giorgia Marino, Maria Marocco con il flauto traverso, Marco Marocco e Camilla Marocco con il clarinetto soprano SIb. L’appuntamento da non perdere con l’eccellenza musicale è alle 21 e per l’occasione, quanti lo vorranno, potranno visitare il Castello dei Conti grazie alle guide dell’associazione Cultores Artium. Insomma un’occasione da non farsi sfuggire per godersi un evento unico.

