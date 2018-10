© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il 12 ottobre saremo in piazza in tutto il Lazio perché abbiamo bisogno di più investimenti sulla scuola pubblica, non di altri tagli come sta facendo questo Governo». La protesta della Rete degli Studenti Medi del Lazio arriva anche in provincia di Frosinone. Venerdì 12 nel capoluogo e a Sora si terranno delle assemblee, mentre a Roma e Latina gli studenti sfileranno in corteo. «Basta con la propaganda del finto Governo del Cambiamento - dichiara il coordinatore regionale Andrea Russo - Sono mesi che non si fa altro che giocare sulla pelle degli italiani con slogan e parole vuote. Noi crediamo in un Paese che abbia al centro la scuola, l'università, i giovani e la cultura, con risorse e una visione di sviluppo. Combatteremo per rimettere al centro questi temi, perché non c'è futuro per questa generazione di studenti altrimenti».«Sono mesi che si parla di tutto meno che di scuola - conclude Russo - non c'è uno straccio di visione di questo Paese che parta dai giovani e dagli studenti, che sono completamente abbandonati a loro stessi. Non possiamo essere d'accordo con chi vuole spendere soldi pubblici per misure profondamente sbagliate. Pagheremo un conto salato per chi oggi sta facendo debiti che peseranno sulle nostre spalle senza pensare al futuro di questo Paese. Per questo scendiamo in piazza il 12 ottobre, perché noi non abbiamo paura di cambiare se questo significa ripartire dall'istruzione, la ricerca, lo sviluppo».