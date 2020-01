© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non riesce a risollevarsi la Virtus Cassino, che continua a collezionare sconfitte in casa e in trasferta.Contro Pozzuoli l'innesto di Bryan non ha portato le migliorie sperate e un giocatore di esperienza come Cecchetti è apparso decisamente sottotono. L'arbitraggio non ha convinto il club rossoblù e i tifosi presenti sugli spalti.La classifica resta anemica, il calendario nel prossimo turno propone la trasferta pugliese di Bisceglie e sono attese presto altre novità dal mercato.Intanto dopo il match con Pozzuoli parla coach Fantozzi. "La squadra - afferma il tecnico toscano - ha dimostrato senza dubbio più voglia, più carattere e più attaccamento ai colori sociali rispetto al match contro la Luiss e questo è importante per le sfide future. In questo momento abbiamo delle evidenti difficoltà nel roster con le assenze di Magini e Lasagni che nell’economia della nostra squadra e nei piani iniziali della società erano le pedine fondamentali di questo gruppo. A questo poi si aggiungono delle amnesie difensive inspiegabili che dovranno sicuramente essere eliminate, perché subire tra le mura amiche quasi 90 punti è davvero grave, si azzera quasi totalmente quello che di buono è stato fatto. In attacco siamo migliorati, ma in difesa siamo troppo molli, morbidi e svogliati e per una squadra che dovrebbe gettare il cuore oltre l’ostacolo per risollevarsi da una situazione precaria di classifica e di risultati non è in alcun modo un buon segno. L’unica ricetta che io conosca per cercare di invertire il trend è lavorare ancor di più e meglio rispetto a quanto già abbiamo fatto e vedere quello che accadrà".A. T.