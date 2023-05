Il Bari pareggia in casa, questa sera il Frosinone può tornare in serie A/Segui la diretta

Il pareggio del Bari contro il Cittadella (1-1) spiana al Frosinone la strada per il ritorno in serie A. Tra i "Leoni" e la massima serie c'è l'ostacolo Reggina che questa sera giocherà allo "Stirpe". Alla formazione allenata da Fabio Grosso serve una vittoria per centrare la terza promozione, in città cresce l'attesa per il raggiungimento di un traguardo che a inizio stagione era impensabile.

Prima della partita i capitani delle due squadre porteranno un mazzo di fiori in tribuna autorità, in ricordo dell'ingegnere Curzio Stirpe deceduto nei giorni scorsi.