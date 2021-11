Bando di privatizzazione di Atf (Acqua & Terme Fiuggi) al palo, le critiche della Fiuggi Viva

"Che fine ha fatto la privatizzazione di Acqua & Terme Fiuggi Spa?" La domanda arriva dall'associazione Fiuggi Viva presieduta da Marco Privitera e rappresentata in consiglio comunale dall'ex assessore Martina Innocenzi, Angelo Terrinoni e Alessandra Pirazzi. "Sono passati nove mesi dall'approvazione in consiglio comunale dell'accordo di programma tra Regione Lazio e Comune di Fiuggi per il rinnovo delle concessioni minerarie, l'elemento che conferisce valore alla nostra risorsa primaria e quindi all'intera operazione di privatizzazione". Con questa riflessione parte l'analisi dello stallo tratteggiata da Fiuggi Viva che prosegue: "Grazie alle nostre proposte, recepite nell'accordo, si consentiva all'amministrazione di ridurre i tempi di pubblicazione del bando per la privatizzazione della nostra partecipata: anziché attendere il completamento dell'iter di rinnovo delle concessioni da parte della Regione, si sarebbe potuto utilizzare l'accordo di programma approvato, come garanzia di tale rinnovo. L'amministrazione invece di procedere in questo senso - è il cuore della critica - non ha pubblicato il bando, attribuendo alla Regione Lazio la responsabilità del ritardo. In più comunicati, infatti, il sindaco ha motivato la mancata pubblicazione segnalando che non è stato ancora completato l'iter regionale". Fiuggi Viva punta il dito contro il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, reo, a suo dire di aver "completamente delegittimato quanto approvato in consiglio comunale, venendo meno agli impegni assunti in quella sede con la Regione, con le categorie economiche e sociali e con i cittadini". Per l'associazione fiuggina si tratterebbe di "un'abitudine insana di una maggioranza che quotidianamente tenta di nascondere la mancanza di visione e progetti, vendendo alla città i presunti brillanti risultati raggiunti solo ed esclusivamente attraverso l'erogazione di fondi da enti superiori che, mai come in questi anni, hanno sostenuto tutti i comuni italiani con ingenti risorse". E ancora: "Una maggioranza che naviga a vista, unita solo sulla carta, con componenti che già lavorano alle spalle del primo cittadino per costruire alternative all'attuale amministrazione. Ci sarebbe da sorridere se tutto questo - termina la nota della Fiuggi Viva - non stesse avvenendo sulle spalle di una comunità lasciata sola, priva di prospettive, esposta a speculazioni e con una crisi alla quale nessuno di questi amministratori è in grado di dare risposte".