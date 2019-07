© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furti notturni: serata di terrore a Pontecorvo, dove almeno due banditi sono piombati in casa di una donna che vive sola, ma sono stati costretti a fuggiti a mani vuote. La donna, di 65 anni, due anni fa era stata vittima di una rapina e in un attimo è tornato il terrore, ma questa volta, per fortuna, non c’è stato il contatto con i maviventi. Quello di domenica sera è l’ennesimo colpo tra Pignataro Interamna e Pontecorvo.IL PRECEDENTENel febbraio 2017, quando subì la rapina da parte di due balordi con il volto coperto e armati di pistola le furono sottratti qualche centinaio di euro e alcuni oggetti. Domenica sera, dopo aver rovistato tre gli armadi e gli arredi, i ladri sono scappati a mani vuote. Ma quanto avvenuto ha scosso tutti i residenti, dove oltre alla rapina alla donna del 2017 c’era stata anche un’altra rapina ai danni di un imprenditore e la sua famiglia. La donna ha ricevuto la solidarietà di vicini e conoscenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri.I FATTIErano da poco passate le 22.45 di domenica, quando la donna che vive in una modesta abitazione alla periferia di Pontecorvo, in località Ravano di Sopra, sente dei rumori, non batte ciglio. I due malviventi rovistano tra gli armadi e i cassetti, ma poco dopo forse perché non trovano nulla o forse perché infastiditi da qualcosa, scappano. Certo è che la donna dopo pochi minuti chiede aiuto ai carabinie- ri per il furto appena subito. In un attimo si mobilitano anche i vicini.Sul posto arrivano i carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri per i rilievi del caso e la donna cerca di fornire dettagli e particolati di quanto avvenuto, ma è sotto choc. Forse, perchè, in un attimo le sono affiorate alla mente le immagini di due anni fa, quando a fine inverno 2017, come accennato, era stata vittima di una rapina in abitazione. «Siamo accorsi subito», hanno spiegato alcuni vicini. «La casa era a soqquadro e lei impaurita. Davvero una brutta serata. Quando accadono cose del gene- re difficilmente vengono rimos- se, anche ad anni di distanza», hanno aggiunto un uomo.LE INDAGINILe indagini vengono portate avanti dai carabinieri, i quali si concentrano su alcuni particolari che la donna ha raccontato, ma gli elementi nelle mani degli investigatori, a quanto pare, sarebbero pochi. Nella zona, infatti, non ci sarebbero telecamere, per cui è probabile che i due, fuggiti nelle campagne, abbiano avuto la complicità di una terza persona con un’auto pronta a scappare. Quello di domenica sera si aggiunge ai diversi colpi in abitazione avvenuti pochi giorni fa a Pignataro Interamna, centro che confina con contra- da Ravano di Pontecorvo.Ma nella serata di terrore vissuta dai residenti in molti hanno ricordato anche la violenta rapi- na avvenuta nel 2015 sempre nella zona di Ravano di Sopra, dove un imprenditore - che abita a qualche centinaio di metri dall’abitazione della donna - fu la vittima prescelta di una ban- da che non esitò a malmenare il padrone di casa dinanzi ai suoi figli e portare via oggetti per mi- gliaia di euro.