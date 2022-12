Successo per il concerto di Santo Stefano della banda di Trivigliano

Il giorno di Santo Stefano si è svolto il tradizionale concerto di Natale della banda della Città di Trivigliano presso la parrocchia di Santa Maria Assunta. I 40 elementi si sono esibiti in famosi brani musicali coinvolgendo il numeroso pubblico. La Banda di Trivigliano è uno storico gruppo che da oltre 30 anni offre i suoi concerti non solo alla sua città ma anche in altri contesti.

Nonostante il periodo di fermo, a causa del covid, la banda ha ripreso in pieno la sua attività. Il presidente Massimo Avoli ha saputo tenere unitoil gruppo con l'aiuto del maestro Vittorio Coladarci. Da ottobre 10 bambini si sono iscritti alla scuola di musica e, passato il periodo propedeutico, entreranno a far parte della banda che ha un valore sociale sul territorio e si auspica che altre famiglie iscrivano i propri figli.

Il concerto del 26 dicembre ha avuto il patrocinio della Provincia di Frosinone. Tra il pubblico il sindaco di Trivigliano Gianluca Latini con alcuni consiglieri e quello di Fumone Matteo Campoli che più volte ha ospitato la banda nella sua città, l'ultima il 23 dicembre scorso.

La Banda ha già nel cassetto altri progetti e continuando il suo percorso augura a tutti un favoloso 2023.