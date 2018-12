Banda don Bosco, associazione culturale 'Vecchia Cassino' e 140 alunni insieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme per la prima volta la Banda don Bosco ‘Città di Cassino”, l’associazione culturale ‘Vecchia Cassino’ e 140 alunni delle classi terze della scuola primaria “Pio Di Meo” del I° Istituto Comprensivo di Cassino si esibiranno insieme in un concerto dal titolo “Suoni e tradizioni del Natale della Vecchia Cassino”. Lo spettacolo si terrà in occasione delle festività natalizie, oggi alle ore 16, nell’Auditorium della scuola media Di Biasio. Gli alunni, in via eccezionale, si esibiranno accompagnati dai cantori dell’associazione culturale “Vecchia Cassino” e dai musicisti della banda musicale don Bosco Città di Cassino, diretta dal M° Marcello Bruni. L’evento rientra in un percorso didattico-progettuale, avviato lo scorso anno dal plesso ‘Pio Di Meo’. Il percorso si concluderà la notte del prossimo 5 gennaio, notte della “Pasquetta Epifania”, tradizione sentita e vissuta da tutti i cassinati come “Notte Magica”. L’evento, promosso e organizzato dalle insegnanti delle classi terze del plesso ‘Pio Di Meo’, compianto Maestro che ha valorizzato l’antico inno della ‘Pasquetta’ e socio fondatore dell’associazione culturale, sintetizza l’idea di apertura che l’Istituto promuove verso tutte le agenzie educative e culturali del territorio, nella convinzione che intorno alla scuola e ad ogni bambino possa nascere il dovere di costruire una comunità educante.