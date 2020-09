Bimbo positivo al Covid nell'asilo di Ceprano: tamponi per gli alunni e le maestre

Un bambino della scuola dell'infanzia di Colle Tassetano a Ceprano è risultato positivo al Covid. Il dirigente scolastico, avuta comunicazione, ha subito applicato le disposizioni impartite dall'Asl di Frosinone. Ora si attendono i tamponi eseguito a 14 alunni e 3 maestre.

L'ultima settimana si è chiusa con tre casi. Si tratta di tre donne, tutte di Isola Liri: due, di cui una minore, sono collegate a un link familiare. La terza, invece, è un caso di rientro riscontrato ad una postazione drive-in. Tutte per fortuna sono asintomatiche e in isolamento domiciliare. Nella settimana appena conclusa sono stati registrati 16 casi. Numeri che, sommati a quelli delle due precedenti settimane, hanno fatto schizzate il totale dei positivi in Ciociaria a 97 casi.

La maggior parte sono asintomatici sono casi collegati link familiari da rientro dalle vacanze, nella giornata di sabato sono stati eseguiti 340 tamponi che verranno trattati nella giornata di oggi.

Nel frattempo rimangono attive le postazioni drive-in di Frosinone, Cassino e Sora. Nel Capoluogo attiva tutti i giorni dalle 9 alle 13, mentre a Cassino nei giorni dispari e a Sora nei giorni pari. Grande è stata è rimane l'attenzione negli aeroporti.

