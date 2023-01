Bambino investito a Pignataro Interamna, atterra l'eliambulanza

Un incidente si è verificato poco dopo le ore 15 di oggi pomeriggio a Pignataro Interamna. All'interno del paese, e più precisamente in via Termini, una vettura ha investito un bambino che si trovava sulla carreggiata. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: i carabinieri della compagnia di Pontecorvo stanno provvedendo a tutti gli accertamenti del caso per risalire all'esatta dinamica, il bambino - che stando alle prime informazioni non dovrebbe avere più di 11 anni - è stato trasferito in eliambulanza al Bambin Gesù di Roma.