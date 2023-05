Cade in strada mentre va a scuola, bambino di 11 anni trasferito a Roma con un trauma cranico

Un bambino di undici anni è stato trasferito in elicottero a Roma questa mattina per le ferite riportate in una caduta accidentale avvenuta mentre stava andando alla fermata del bus con il quale raggiungere la scuola. E' accaduto intorno alle 8 in località Cisternuole a Sant’Elia Fiumerapido (Frosinone). Il bambino ha battuto con violenza la testa ed è stato subito trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale "Santa Scolastica" di Cassino. I sanitari hanno effettuato una Tac rilevando un trauma cranico per il quale hanno ritenuto necessario il trasferimento in elicottero a Roma. Dalla Capitale si è alzato in volo un elicottero del 118 che ha provveduto a portare al Sant’Eugenio il paziente.