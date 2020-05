© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia tra le mura domestiche in una abitazione di Vallecorsa . Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ustionato a causa di una scintilla che dal camino ha raggiunto il suo pigiama di pile. Si tratta di un tessuto altamente incendiabile.Nel giro di pochi minuti il bimbo è stato avvolto dalle fiamme. La tragedia si è consumata l’altra sera intorno alle 20.50 in una casa ubicata alle porte di Vallecorsa, a due passi dal cimitero.Il ragazzino stava tranquillamente vedendo la televisione accanto al camino quando, all’improvviso, per una scintilla, il pigiama ha cominciato a prendere fuoco. Il nonno che da quando il padre del bimbo si trova in carcere ( per problemi con la droga) si sta occupando del nipote, ha telefonato immediatamente al medico di famiglia, Sergio Ferrari. Ma il dottore che a causa delle disposizioni impartite dal governo inerenti al Covid 19 non ha potuto muoversi, ha chiesto di poter vedere le condizioni dell’undicenne tramite una videochiamata.L’ALLARMEDopo pochi minuti dall’incidente domestico, e precisamente alle 20.58, il nonno è riuscito a collegarsi con il medico. Quest’ultimo constatando le gravi condizioni del bambino ha disposto l’immediato ricovero presso l’ospedale di Frosinone. Per la cronaca va detto che il ragazzino è stato accompagnato presso il nosocomio frusinate dagli stessi nonni.Siccome il bambino perdeva liquidi ed urlava dal dolore, non appena è giunto allo i sanitari lo hanno subito sedato. Vedere il nipote in quelle condizioni è stato per i nonni una scena straziante. I medici che si sono occupati del piccolo paziente gli hanno somministrato tempestivamente del cortisone per evitare pericolose complicazioni derivanti l’ustione.Nella giornata di ieri visto che il quadro clinico del bambino si è aggravato, i sanitari hanno preferito trasferirlo con una eliambulanza presso il policlinico Gemelli di Roma.Al momento il ragazzino si trova in coma farmacologico. Date le ustioni riportate soprattutto nella parte alta del corpo, non riuscirebbe da sveglio a sopportare il dolore.In ogni modo, pur essendo le condizioni gravi, i medici capitolini non disperano di poterlo salvare. La notizia di questa tragedia ha sconvolto la collettività vallecorsana.Il nonno del ragazzino che lavora come ambulante insieme ad un altro dei suoi due figli è molto conosciuto in paese. Nella giornata di ieri parenti ed amici si sono stretti intorno ai familiari per dare loro un poco di conforto.