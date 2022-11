La Ciociaria del gruppo "Quando il papa era re" sbarca in Tv

Il saltarello del gruppo storico "Quando il papa era re" accende i riflettori della Tv sulla Ciociaria. Non potevano non essere notati i calzari simbolo della nostra terra dai giudici di "Ballando on the road", il programma televisivo con il quale sono stati selezionati gli appassionati di tutti i generi di danza che, in queste settimane, si esibiscono a "Ballando con le stelle", lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. I colori dei costumi ciociari indossati dai ballerini, i movimenti del ballo e la maestria dei giovanissimi musicisti nel suonare il tamburello hanno suscitato la reazione positiva dei giudici del programma registrato la scorsa estate. Immancabile la battuta di Mariotto sugli ammiccaminenti delle donne nel muovere la gonna con i passi del saltarello.