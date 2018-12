© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regalo di Natale inatteso per una bimba di Fiuggi. Il gesto di due carabinieri commuove i passanti.Protagonisti di questa storia che sembra proprio una favola di Natale sono il vicebrigadiere Mauro Colavecchi e l’appuntato Clemente Bernardo, entrambi in servizio presso la stazione dei carabinieri di Fiuggi comandata dal luogotenente Raffaele De Somma.Nella tarda mattinata del giorno di Natale erano di pattuglia a piedi per controlli di routine lungo la strada principale di Fiuggi Fonte quando, nei pressi della centralissima Piazza Spada, si sono imbattuti in una mamma che passeggiava con la sua bambina di otto anni. Spontaneamente si sono avvicinati alla piccola e le hanno chiesto cosa aveva ricevuto in dono da Babbo Natale. «Niente» ha risposto la bimba.Gelati dalla inattesa rivelazione, i carabinieri hanno scambiato qualche parola con la mamma che, senza nascondere troppo un certo imbarazzo, ha confermato la risposta di sua figlia. La donna ha spiegato ai carabinieri che, a causa delle gravi condizioni in cui versa la famiglia, non era stato possibile acquistare regali per la piccola. Tanto è bastato ai due esponenti dell’Arma per agire a fin di bene. Si sono guardati intorno e non hanno esitato a compiere un gesto di grande valore umano che ha regalato un sorriso speciale ad una bimba.Mentre madre e figlia sono state intrattenute con affetto dagli agenti della polizia locale che si trovavano in piazza, il vicebrigadiere e l’appuntato si sono recati in un vicino negozio di giocattoli aperto nonostante la festività. Ne sono usciti con un grande pacco incartato con motivi natalizi, si sono avvicinati alla bimba e glielo hanno consegnato.«Babbo Natate – le hanno spiegato - non è riuscito ad arrivare in tempo a casa tua stanotte perché ha avuto un incidente con la slitta e le renne. Però non si è dimenticato di te – hanno aggiunto – e ci ha chiesto di consegnarti questo regalo».A quel punto la gioia si è dipinta sul volto della bimba e la mamma non è riuscita a trattenere le lacrime per la solidarietà e la generosità dimostrate da due padri di famiglia in divisa che sanno cosa significa far quadrare il bilancio familiare.La scena non è passata inosservata suscitando l’ammirazione e la commozione dei passanti tra i quali c’è stato chi ha scattato anche una foto per immortalare un momento davvero bello. Chissà quante volte, divenuta grande, la protagonista di questa storia ripenserà alla principessa e al principe nella loro carrozza con i cavalli ricevuti in dono da due Babbo Natale in divisa che le hanno restituito la gioia materiale più grande per i fanciulli: ricevere un regalo il giorno di Natale.