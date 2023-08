Lunedì 7 Agosto 2023, 07:52

C'è stato il vice presidente di Unindustria, Gerardo Iamunno, che ha preferito andare in Friuli. Ha rincarato la dose il presidente del Frosinone e vice di Confindustria nazionale, Maurizio Stirpe, dicendo «noi siamo in serie A, le istituzioni no». I problemi? I soliti: ritardi, burocrazia, una politica che pone veti anziché risolvere problemi. Dall'alta velocità al Sin Valle del Sacco, dalla digitalizzazione all'aeroporto. Alle dure prese di posizione hanno fatto eco altre associazioni e così il presidente della Provincia, nonché sindaco di Sora, Luca Di Stefano (foto), ha deciso di scrivere ai colleghi primi cittadini e di convocarli il 28 settembre. Loro, ma anche industriali, sindacati, forze produttive e sociali. «Chiederò al Governatore del Lazio di essere presente - ha scritto Di Stefano - A lui dovremo fornire una serie di elementi con i quali invertire la tendenza, nelle competenze della Regione. Chiedere di cambiarlo, nelle competenze del Governo. Nessuno di noi, tantomeno io, resterà a guardare. Abbiamo degli obblighi e delle responsabilità, lo dobbiamo a un intero territorio, alle future generazioni. Ai bambini di oggi che saranno gli adulti del domani e che dovranno essere fieri di vivere e restare in questo territorio, per farlo crescere e tornare ad essere trainante nell'economia non solo locale, ma nazionale». L'appuntamento per il confronto è nel salone di rappresentanza della Provincia.

Di Stefano ricorda che «Non siamo più il polo industriale cresciuto intorno alla Cassa per il Mezzogiorno che innescò una radicale trasformazione del nostro territorio. Ci cambiò sul piano culturale, economico, sociale. Aver chiuso gli occhi ed avere negato a lungo che quell'epoca fosse finita ha determinato un disastro più profondo. È evidente che più di qualcosa non va. È evidente perché c'è chi sceglie di andare via e trasferire le sue aziende, che sceglie di "crescere" all'estero. Molte delle ragioni alla base di queste scelte non dipendono dalla Provincia e non dipendono dai Comuni. Ma non possiamo restare a guardare».