Avvolto dalle fiamme nel suo letto, Daniele Gianfermi muore a soli 34 anni

Lutto a Ceprano per la tragica scomparsa di Daniele Gianfermi. Il 34enne è morto, dopo una settimana di agonia, in un ospedale di Roma dove era stato ricoverato a seguito delle gravi ustioni riportate in un incendio. Le fiamme erano divampate mentre Daniele, costretto al letto da una grave patologia, era coricato nella sua stanza. Il rogo, secondo quanto emerso, sarebbe divampato per una sigaretta accesa. Daniele Gianfermi non ce l’ha fatta.

Titolare dell’Antica Norcineria Gianfermi, Daniele si era trasferito a Norcia da qualche anno. Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla sua famiglia a Ceprano. “Ciao Daniele, buon viaggio”, scrive un amico. In lutto anche la comunità di Norcia. Si attende la data dei funerali.