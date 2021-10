Orso bruno a passeggio nei Comuni della Valcomino, sosta nella fontana

Giovedì 28 Ottobre 2021, 09:31

L’orso bruno marsicano è tornato a San Donato Val di Comino. Ancora una volta in pieno centro, come già aveva fatto in altre occasione, l’ultima nell’agosto scorso quando si era aggirato nei vicoli del centro storico a poche centinaia di metri dal santuario dedicato al santo patrono. Come sempre, anche questa volta ha scelto il buio, la sera. Così, ieri, intorno alle 21 si è spinto fino alla centralissima piazza IV Novembre, all’ingresso del paese. Con la sua andatura morbida è entrano nella villa comunale e ha fatto una sosta bevendo un po’ d’acqua dalla grande fontana situata al centro dell’area. Poi ha fatto anche un tuffo.

E come sempre accade non è passato inosservato. La sua presenza è stata immortalata da alcuni passanti e subito la notizia della nuova visita del plantigrado è rimbalzata sui social. Sul posto sono intervenuti anche i guardiaparco per cercare di indirizzarlo verso i monti.