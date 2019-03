Autovelox sulla Ferentino-Sora, il Comune prevede multe per 8 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giunta comunale di Ferentino prevede introiti dai due autovelox posizionati sulla superstrada Ferentino-Frosinone-Sora pari a 8.195.000 euro. Nella delibera si spiega che la cifra è stata stabilita dalle stime presuntive effettuate con la fase sperimentale nel mese di gennaio per quanto riguarda le sanzioni derivanti dal superamento dei limiti di velocità accertate con autovelox. Su quel tratto il limite di velocità previsto è di 90 km/h.La metà degli incassi secondo la normativa va investito in sicurezza stradale, il 25% in interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma, manutenzione della segnaletica e il restante in attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di mezzi e attrezzature. Bisogna dire che la cifra prevista deve essere divisa in quanto la strada è di proprietà dell’Anas. Quindi il possesso della strada è dello Stato che riceverà dal Comune di Ferentino il 50% degli introiti come previsto dalla legge.Di fatto, dopo il periodo di prova che è stato fatto per tutto il mese di gennaio e febbraio, i due autovelox posizionati a circa un km dall’ingresso di Ferentino in direzione Sora e da Sora un km prima dell’uscita di Ferentino, da qualche giorno stanno ufficialmente raccogliendo i dati di coloro che superano la velocità consentita. Nei prossimi giorni le prime multe arriveranno a casa degli automobilisti.La delibera di giunta ha fatto sobbalzare l’opposizione per la cifra prevista degli introiti. Maurizio Berretta della Lega ha annunciato un’interrogazione urgente. Il segretario generale del Comune, Franco Loi, ha spiegato: «La cifra è ripartita sul triennio 2019-2021». La previsione sarebbe quindi di 2,7 milioni di euro annui, pari a 7.484 euro al giorno e 311 euro all’ora. Il traffico è di migliaia di vetture al giorno.