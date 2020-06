Sampietrini con gli scarti del termovalorizzatore, via libera della Regione Lazio al progetto della Saxa Gres di Anagni

Via libera della Regione Lazio al progetto della Saxa Gres per l'utilizzo delle scorie delle termovalorizzatore nell'impasto utilizzato per la produzione di sampietrini nello stabilimento di Anagni, in località Selciatella. La Direzione Politiche ambientali e ciclo rifuti, con una determina del 25 maggio e pubblicata ieri sul Bollettino regionale, ha concluso positivamente il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione integtata ambientale che la società Saxa Gres aveva chiesto nel 2016.

L'iter poi ha incontrato diversi intoppi, è stato richiesta una fase sperimentale. Le associazioni ambietaliste tuttavia restano scettiche sul progetto contro il quale hanno presentato un ricorso al Tar.

