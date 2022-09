Autobus in fiamme a Veroli: studenti messi in salvo dall'autista

Autobus carico di studenti distrutto dalle fiamme lungo la strada provinciale Verolana che dalle Quattro Strade di Casamari conduce al centro della città. La prontezza dell’autista evita la tragedia. E’ accaduto poco prima delle 7:50 di questa mattina. Il pullman di linea stava portando i ragazzi a scuola quando all’altezza del chilometro 13 della Sp 59 in prossimità della località Carpinette il conducente ha cominciato a sentire un odore intenso che gli ha fatto intuire cosa stesse accadendo. Immediatamente ha fatto scendere dall’abitacolo tutti i ragazzi che sono stati fatti salire su un altro mezzo e portati a scuola. Nel frattempo il bus ha preso fuoco e lui ha tentato di spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto nel frattempo sono arrivati quattro automezzi dei Vigili del Fuoco provenienti da Frosinone e Sora, gli agenti della Polizia locale di Veroli agli ordini del comandante Massimo Belli e i carabinieri della locale stazione coordinati dal luogotenente Giovanni Franzese. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Dell’autobus è rimasta soltanto la carcassa. Gli operatori sono ancora sul posto e stanno provvedendo alle operazioni di rimozione.