Auto travolta dal torrente in piena, ragazza salvata in extremis. «L'acqua l'aveva sommersa»

Ieri sera alla 23.30 circa un uomo ha allertato la polizia di Frosinone, riferendo che la propria figlia è uscita fuori strada, con l'auto su cui viaggiava, ma non sapeva indicare lalocalità. Coordinato tempestivamente un piano di intervento; le Volanti presenti sulterritorio si sono divise la vasta zona da perlustrare, al confine tra Frosinone e Ferentino.



Nonostante le forti precipitazioni, l'orario notturno e la zona non illuminata, l'equipaggio della Volante 1 ha intravisto delle frecce di emergenza dell'auto che stavano cercando. Senza indugio, il «capomacchina» è sceso dall'auto e ha raggiunto nel torrente in piena e con il terreno scosceso, il mezzo quasi sommerso dalle acque portando in salvo la giovane donna, affidata alle cure dei sanitari nel frattempo allertati con i Vigili del Fuoco. Ultimo aggiornamento: 15:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA