Lunedì 27 Marzo 2023

Era stato fermato dagli agenti della polizia stradale per un controllo e proprio nel corso degli accertamenti è stato scoperto che l'automobilista, un romeno di 31 anni residente a Frosinone viaggiava con la carta di circolazione e la carta verde contraffatte, ed anche il telaio della vettura risultava alterato. A quel punto l'uomo è stato denunciato per falso materiale. La cosa singolare è che lo straniero quella macchina l'aveva acquistata all'estero. Da qui le indagini da parte degli investigatori che avrebbero portato ad un giro di vetture rubate in Italia e che all'estero venivano sottoposte a "maquillage". Una volta contraffatti telaio e carta di circolazione le macchine venivano rimesse nuovamente sul mercato per essere rivendute. Tornando allo straniero a seguito delle indagini avviate in tal senso l'uomo è stato rinviato a giudizio.

L'imputato che è difeso dall'avvocato Roberto Capobianco avrebbe riferito di aver acquistato quella vettura senza sapere che qualcuno avesse alterato il telaio e l'altra documentazione relativa alla circolazione stradale.

L'uomo che da anni risiede nel capoluogo ciociaro lavora presso una fabbrica. Per la cronaca va detto che non aveva mai avuto prima di essere fermato dalla polizia stradale, problemi con la giustizia. Spetterà adesso al difensore dimostrare l'estraneità del suo assistito ai fatti contestati. Da informazioni raccolte sembra comunque che dall'inchiesta siano emersi particolari inequivocabili circa un giro di vetture rubate che poi venivano trasportate all'estero per essere sottoposte ad una " revisione" che consentiva di rivenderle come se fossero uscite dalla fabbrica.

Marina Mingarelli

