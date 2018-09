Auto nella sorgente, muore sul colpo

di Vincenzo Caramadre

Con l'auto nella sorgente d'acqua: anziana muore sul colpo.

La tragedia si è consumata ieri a Pontecorvo in località La Torre nella frazione di Sant'Oliva. A perdere la vita è stata Giuseppina Moretti ottantacinquenne ex insegnante originaria di Esperia, ma da anni ormai trapiantata in provincia di Latina, ad Itri, che, assieme al marito, si era recata nella frazione pontecorvese per riempire alcune bottiglie d'acqua per uso domestico.

Un viaggio che, a quanto pare, la coppia faceva spesso, ma ieri è finito in tragedia. Illeso il marito, Normanno Soscia pittore e critico d'arte, 80 anni, che era alla guida dell'auto.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei Carabinieri della compagnia di Pontecorvo. Stupore, incredulità nella frazione pontecorvese, teatro della tragedia, dove si sono assiepate decine di persone.

DA ITRI A SANT'OLIVA

I fatti. Erano da poco passate le 11.45 di ieri; la coppia di anziani, come usava fare spesso, a bordo della loro Fiat Panda vecchio tipo di colore rosso, da Itri si è recata in località La Torre a Sant'Oliva (località quasi a confine con Pico), dove c'è una sorgente limpidissima d'acqua per riempire alcune bottiglie. Luogo nel quale la coppia, come detto, si recava spesso, ma un amaro destino ha voluto che quello fosse l'ultimo viaggio terreno insieme.

Per cause ancora in via di accertamento, infatti, l'uomo che era la guida del mezzo ne ha perso il controllo ed è scivolato proprio all'interno della piccola sorgente (foto). Un salto di qualche metro che, però, è costato la vita alla donna. L'uomo è riuscito ad uscire dall'auto , ha attivato i soccorsi e tentato di dare aiuto alla moglie.

Sul posto si sono immediatamente recati Carabinieri della compagnia di Pontecorvo, diretti dal capitano Tamara Nicolai e dal tenere Vittorio Tommaso De Lisa, per cercare di salvare la donna, ma al loro arrivo, purtroppo, non c'era già più nulla da fare. Contestualmente sono arrivate anche le ambulanze del 118; i sanitari hanno prestato soccorso all'uomo che è stato trasferito, con ferite lievi e sotto choc, al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino.

Per la donna, purtroppo, i sanitari del 118 non ha dovuto fare altro che constatarne il decesso. In località La Torre, quasi ai confini con Pico, sono arrivati anche i vigili del fuoco. A loro, infatti, è toccato recuperare il corpo ed estrarre dalla sorgente la Fiat Panda che, ovviamente, è stata posta sotto sequestro.

L'ESAME ESTERNO DELLA SALMA

E' stato informato il magistrato di turno alla Procura di Cassino, il dottor Alfredo Mattei, che, come avviene in questi casi, ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica per gli accertamenti medico-legali, con ogni probabilità un'esame esterno sulla salma.

Ai carabinieri della compagnia di Pontecorvo, invece, toccherà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sino al tardo pomeriggio di ieri, infatti, la strada che costeggia la sorgente è rimasta chiusa al traffico per permettere ai carabinieri di eseguire tutti i rilievi del caso.

In un attimo la tragica notizia è piombata a Monticelli di Esperia, dove la coppia ha molti parenti e dove si recava di tanto in tanto.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04



