Auto nel torrente, ragazza salvata da agente di polizia

Ieri sera alla 23.30 circa un uomo haallertato la polizia di Frosinone, riferendo che la propria figlia èuscita fuori strada, con l'auto su cui viaggiava, ma non sapeva indicare lalocalità.

Coordinato tempestivamente un piano di intervento; le Volanti presenti sulterritorio si sono divise la vasta zona da perlustrare, a confine traFrosinone e Ferentino.

Nonostante le forti precipitazioni, l'orario notturno e la zona nonilluminata, l'equipaggio della Volante 1 ha intravisto delle frecce diemergenza dell'auto che stavano cercando. Senza indugio, il «capomacchina» è sceso dall'auto e ha raggiunto nel torrente in piena e conil terreno scosceso, il mezzo quasi sommerso dalle acque portando in salvo lagiovane donna, affidata alle cure dei sanitari nel frattempo allertati con iVigili del Fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA