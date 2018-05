di Tiziana Cardarelli

Un attimo di distrazione, la strada resa sdrucciolevole dalla pioggia o forse un malore ed è uscito fuori strada. Ha divelto il guardrail ed ha finito la corsa con la sua automobile contro un albero.Così ha perso la vita ieri pomeriggio Francesco Mammone, 70 anni compiuti lo scorso aprile, di Sora. Lo schianto fatale si è verificato sullo stradone Asi, poco dopo la rotatoria vicino al centro commerciale Carrefour, in territorio di Ferentino. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei sanitari dell’Ares 118. Francesco Mammone è morto sul luogo dell’incidente.Erano da poco trascorse le quindici di ieri pomeriggio quando sul centralino del 118 è giunta la segnalazione di un passante che aveva notato un uomo alla guida di una Fiat Punto di colore celeste andare fuoristrada e schiantarsi contro un albero. Ambulanza, polizia stradale e vigili del fuoco hanno raggiunto l’asse attrezzato. L’anziano era in auto agonizzante. Il ferito è stato subito estratto dall’abitacolo e sottoposto alle prime cure. Il medico del 118 ha fatto il possibile per strapparlo alla morte. A nulla è valso il tentativo di rianimare l’uomo che è spirato dopo qualche minuto.I traumi provocati dall’incidente stradale erano troppo profondi per permettere a Francesco Mammone di potercela fare. Ferite interne gravissime che non hanno permesso agli specialisti del soccorso di poterlo salvare.Non si conoscono le cause che hanno provocato lo schianto mortale, in una strada dritta e ad un unico senso di marcia, come quella della zona industriale che da Frosinone conduce a Ferentino. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabile l’esatta dinamica. Nulla è escluso, neppure che l’anziano possa essere stato colpito da un malore mentre era alla guida della sua utilitaria.L’unica certezza è che quella Punto celeste è stata vista volare nel fosso che costeggia lo stradone Asi da automobilisti che transitavano dietro la vettura condotta dalla vittima. Un volo contro il tronco di un albero che non ha dato via di scampo al pensionato.Gli agenti della Polizia Stradale, nel redigere il verbale d’intervento, hanno messo nero su bianco anche le testimonianze di chi ha assistito all’incidente. Di coloro che, transitando dietro l’utilitaria condotta dalla vittima, increduli e impotenti, hanno notato la scena agghiacciante dello schianto, prestando i primi soccorsi. Atti dovuti, quelli della Polizia che serviranno alle forze dell’ordine per fare luce sulla dinamica dell’incidente stradale che ha portato alla morte del pensionato di Sora.Indispensabile anche l’intervento della squadra dei vigili del fuoco per la rimozione dell’auto nel piccolo canale che costeggia il tratto viario. Il corpo di Francesco Mammone si trova ora all’obitorio di Frosinone a disposizione dell’autorità giudiziaria. La salma potrà essere restituita alla famiglia per il rito funebre, solo dopo il nulla osta del magistrato.