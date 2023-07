Giovedì 6 Luglio 2023, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 08:06

Un'auto completamente distrutta da un rogo, con ogni probabilità doloso, in aperta campagna a Castrocielo di proprietà di un uomo che residente a 650 chilometro, in provincia di Cremona, in Lombardia. Ha tutti i contorni del giallo il caso che stanno affrontando in queste ore i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, i quali indagano per risalire alle cause del rogo e per capire, soprattutto, come quell'auto sia arrivata a Castrocielo. L'allarme ai vigili del fuoco e ai carabinieri è stato dato nel tardo pomeriggio di martedì da alcuni residenti della zona a ridosso del casello autostradale Castrocielo-Pontecorvo. Attirati dalla fiamme e dal fumo denso e acre proveniente da un'area impervia, vicino ad un ponte, si sono avvicinato ed hanno visto il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco sono arrivati a Castrocielo e, nel giro di un'ora, hanno domate le lingue di fuoco e messo in sicurezza la zona con getti d'acqua nelle folta vegetazione circostante che stava per essere attecchita dal fuoco. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti che si sono concentrati sull'intestatario del mezzo: dal numero di telaio sono risaliti al proprietario, un uomo residente a Crema. L'uomo avrebbe riferito di aver venduto il mezzo, senza fare il passaggio di proprietà, ma non avrebbe chiarito come l'auto sia arrivata dal Nord Italia a Castrocielo. Sono scattate, di conseguenza, le indagini per fugare ogni dubbio.