di Tiziana Cardarelli

Perquisizioni a tappeto dalle prime luci dell’alba di ieri da parte della Polizia. Gli agenti stanno setacciando le abitazioni dei pregiudicati residenti non solo in città, ma anche in diversi comuni della provincia. Blitz anche in diversi casali e terreni dove la malavita potrebbe avere accesso facilmente. Nel mirino delle forze dell’ordine soprattutto soggetti che hanno avuto trascorsi per reati contro il patrimonio e che potrebbero essere responsabili dei furti con spaccata, avvenuti l’altra notte a Frosinone. Veri e propri raid in città.

Episodi gravi, che sembrano quasi una sorta di “affronto” alle forze dell’ordine, nonostante le diverse telecamere, se si pensa che i malviventi, il primo maxi colpo, lo hanno messo a segno nei locali delle mensa del Comune di Frosinone, in via Armando Fabi. Gli autori hanno divelto la porta d’ingresso della mensa in appalto alla società Itaca, portando via tutti gli alimenti, oltre ad affettatrici e congelatori. La gang, non contenta, ha rubato anche due furgoni, uno dei quali utilizzato a mo’ d’ariete per sfondare la vetrina del bar Zambardino in via valle Fioretta. L’altra spaccata è stata messa a segno, sempre la stessa notte, proprio in zona De Matthaeis, ai danni dell’ottica Macciomei, proprio sotto uno degli «occhi vigili», posizionato dinanzi alla vetrina del punto vendita preso di mira.

Secondo alcune indiscrezioni, gli autori dei furti appartengano ad una banda organizzata. Veri professionisti, dunque, che avrebbero avuto nei loro piani altri colpi da compiere proprio nella stessa notte in città.



AUTO INCENDIATA

Poi sono fuggiti abbandonando e incendiando l’auto nelle campagne di Ceccano, dove, poco dopo, è stata rinvenuta la vettura. Ritrovato, sempre dagli agenti della Sezione Volanti, anche il furgone trafugato nel parcheggio della mensa. Il mezzo, rinvenuto sempre in territorio di Ceccano, è stato sequestrato e affidato alla polizia scientifica.

I poliziotti stanno lavorando in modo minuzioso per cercare di trovare anche tracce di impronte digitali per poter arrivare agli autori. Sequestrati e visionati tutti i video registrati dalle telecamere al momento dei raid.

Non è escluso che la banda indossasse i guanti, ma viene da credere che proprio per non rischiare, per paura di avere lasciato qualche indizio importante, abbia pensato di incenerire l’automobile con l’intento di ridurre in un ammasso di lamiere anche il furgone. Forse qualcosa deve essere andato storto rispetto ai loro piani, tanto da non avere avuto il tempo materiale per mandare in fiamme anche l’altro mezzo.



IL FURGONCINO

La banda si sarà sentita braccata dalla polizia, decidendo di darsela a gambe piuttosto che continuare a rischiare per incendiare il furgoncino?

Probabilmente sarà stato questo il motivo che non ha permesso agli autori delle spaccate in città di distruggere le eventuali prove della loro colpevolezza lasciate sul furgone, ma per ora si tratta solo di supposizioni. I poliziotti delle Volanti e della Scientifica stanno indagando a 360 gradi, per assicurare alla giustizia la banda di professionisti dedita ai furti.

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:49



