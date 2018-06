di Roberta Pugliesi

Contromano sulla Vandra: tragedia sfiorata nella tarda serata di martedì a Broccostella, nei pressi dell’imbocco per la superstrada Sora-Cassino, sotto il viadotto. Una cinquantenne è in gravissime condizioni. Due le auto che si sono scontrate in mezzo alla carreggiata intorno alle 22.30.

Da una prima ricostruzione della dinamica, effettuata dagli agenti della polizia stradale di Sora, sembrerebbe che una Opel Corsa grigia abbia imboccato un tratto di strada contromano e che si sia trovata di fronte una Fiat Uno bianca. Alla base potrebbe esserci stata la scarsa visibilità della segnaletica sia orizzontale che verticale. Impossibile evitare l’impatto, che è stato violentissimo.

Le due automobili si sono accartocciate e la Fiat Uno si è ribaltata. Tre le persone che sono rimaste ferite. Sul posto è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno estratto dall’abitacolo, ridotto ad un ammasso di lamiere, la donna 50enne. Sul posto sono giunte due ambulanze dell’Ares 118. Le condizioni della donna, che era alla guida della Fiat Uno, sono apparse subito molto gravi.

Tutte e tre sono state trasportate immediatamente al Pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Trinità di Sora, dove i medici hanno prestato le prime cure ed eseguito gli esami diagnostici.

La cinquantenne ha riportato fratture multiple su tutto il corpo, soprattutto agli arti inferiori, pare rimasti schiacciati nella vettura. Versa in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Meno gravi, invece, gli altri due.

Il traffico sull’arteria è rimasto bloccato per diverso tempo. Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la polizia.

