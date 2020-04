Range Rover prende fuoco nel tratto ciociaro dell'autostrada, paura per un 50enne romano

Momenti di paura ma fortunatamente nessun ferito questa sera intorno alle ore 19 lungo il tratto autostradale A1 Roma-Napoli in direzione Nord. Al chilometro 607, in territorio del comune di Anagni, una Range Rover condotta da un 50enne romano ha preso improvvisamente fuoco. L'uomo tornava nella Capitale dopo una giornata di lavoro in Campania. L'auto ha prima iniziato a sprigionare fumo dal motore, poi una volta che l'uomo si fermato in una piazzola di sosta è stata avvolta dalle fiamme andando completamente distrutta. Il 50enne romano è riuscito in tempo ad uscire dall'auto. Sul posto oltre alla polizia stradale i vigili del fuoco ed il soccorso stradale Esa di Federico Gismondi. Ultimo aggiornamento: 21:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA