Ancora una vita spezzata sull’asfalto. Un trasportatore ha perso la vita ieri mattina, intorno alle 10, sulla carreggiata sud dell’autostrada A12, nel comune di Civitavecchia. Giuseppe Maggi, questo il nome del conducente del tir, 55 anni di Ferentino, si è ribaltato con il mezzo su cui stava trasportando oltre due tonnellate di legname, all’altezza del km 63 e 700, a poca distanza dall’uscita per la bretella che porta al porto di Civitavecchia.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dalla Polizia stradale di Ladispoli, il cinquantaseienne avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell’esplosione di una gomma del grosso camion. È poi finito addosso al guardrail e si è ribaltato su un fianco. Il mezzo ha subito preso fuoco e il camionista purtroppo è rimasto intrappolato nella cabina, impossibilitato a uscire.

Anche i soccorritori, tra cui i vigili del fuoco , non hanno potuto far nulla per salvare la vita al camionista di Ferentino. I pompieri sono stati costretti a utilizzare gli strumenti per tagliare le lamiere ed estrarre il corpo ormai carbonizzato del povero autotrasportatore.

Il legale rappresentante della "Cripar" (ditta per la quale lavorava la vittima) è stato indagato. Si vuole verificare si ci sono sue responsabilità nella manutenzione dell'automezzo.

RIENTRAVA A CASA

Maggi stava tornando a casa. Avrebbe infatti dovuto consegnare il carico a un rivenditore della Ciociaria. Poi sarebbe tornato dalla sua famiglia. Purtroppo non ci tornerà mai più.

Sul caso è stata ovviamente aperta un’indagine da parte della Procura della Repubblica di via Terme di Traiano, affidata al pubblico ministero di turno, la dottoressa Martina Frattin.

Entrambe le carreggiate dell’autostrada sono state chiuse al traffico per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente e la conseguente bonifica.

LA DEVIAZIONE

Nel sinistro, comunque, per fortuna, non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo che in quel momento stava transitando sull’autostrada. La deviazione del traffico autostradale sulle vie cittadine, ha conseguentemente causato un intasamento sulle principali strade civitavecchiesi.

Su tutte, via Terme di Traiano, che dà accesso proprio all’ingresso nord dell’A12. File lunghissime si sono create su quell’arteria, ma ovviamente a risentirne è stata l’intera circolazione cittadina.

La Polizia locale, coordinata dal comandante Ivano Berti, ha dislocato alcune pattuglie nei settori nevralgici della città per coadiuvare gli utenti della strada.

Nonostante l’impegno dei vigili urbani, però, per ore il traffico cittadino è andato in tilt, soprattutto nella zona della Mediana, viale Guido Baccelli e su viale Garibaldi e via Isonzo, dove si riversavano soprattutto le auto in transito sull’A12 per poter poi rientrarci all’ingresso a sud dell’autostrada, al Marangone.