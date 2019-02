Autista del trasporto pubblico preso con l'hashish, chiesta la sospensione della patente

Ieri a Fiuggi i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 45enne del luogo, incensurato, autista presso un società di trasporto pubblico, per «detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico». L'uomo, a seguito di un controllo e di successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish e di uno spinello con lo stesso stupefacente. Per l'uomo, considerata anche l'attività di autista svolta presso una società di trasporto pubblico, è stata proposta l'immediata sospensione della patente di guida. Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA