Ausonia, maltempo: cinque persone intrappolate in auto salvate dai carabinieri

Intorno alla mezzanotte stavano percorrendo la strada provinciale 229 Ausente, località Taverna Cinquanta ad Ausonia,quando le loro auto sono state invase dall'acqua piovana. Una massa d'acqua che non permetteva loro di uscire. La paura è stata tanta, per questo c'è stata la chiamata ai carabinieri della compagnia di Pontecorvo, gli uomini del capitano Bartolo Taglietti che erano nella zona per monitorare le varie emergenze maltempo che dal pomeriggio interessavano l'intero sud Lazio, sono subito intervenute. Una pattuglia della stazione di Roccasecca ha estratto dalle vetture intrappolate dall’acqua tre uomini e due donne, di cui una anziana, portandoli in salvo presso una struttura ricettiva poco distante.

L’acqua era così alta che si è reso necessario fare intervenire il mezzo militare in dotazione alla stazione di Roccasecca che è una Jeep Renegade, adatta anche nelle operazioni più impegnative. Le persone messe in salvo hanno espresso parole di grande ringraziamento ai militari dell'Arma.

IL PRECEDENTE

Sulla stessa strada, nel mese di giugno 2022 c'era stato un altro salvataggio. A mettere in salvo un automobilista - una donna di 56 anni dell’alto casertano - erano stati il capitano Tamara Nicolai (all'epoca comandante della compagnia carabinieri di Pontecorvo) e il luogotenente Mario Testa, (del nucleo comando della stessa compagnia), con l’aiuto di un volontario della protezione civile.Un’auto quasi completamente sommersa dall’acqua su una strada diventata un fiume in piena, una donna all’interno, ormai stremata dalla paura, che non riesce nemmeno a parlare e due carabinieri che la mettono in salvo.

L'EMERGENZA

Quella appena trascorsa è stata una notte di emergenza in tutta la Valle dei Santi. A Sant'Ambrogio, in particolare, ci sono diverse strade bloccate a causa di alcune frane. Le ditte incaricate dalla Provincia e dai Comuni sono al lavoro in maniera incessante. Anche a Castelnuovo Parano sono state ore di paura con allagamenti in varie zone del paese.