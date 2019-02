© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crollano le nascite, aumentano gli anziani, il tasso di mortalità è più alto rispetto a dieci anni fa, diminuiscono in maniera drastica i ricoveri, le malattie all’apparato cardiocircolatorio sono la principale causa di morte, aumentano i decessi per tumore, ma l’incidenza delle neoplasie maligne è più o meno in linea con la media regionale.Questi alcuni dei dati salienti del nuovo portale web dedicato allo stato di salute della popolazione del Lazio presentato ieri dalla Regione.Il sito, sviluppato dal Dipartimento di Epidemiologia, contiene un’infinita di dati: popolazione e demografia, anziani, salute materno infantile, frequenza malattie, incidenza tumori, cause di ricovero e decesso. Per ognuno di questi indicatori può essere ricavato il dato riferito ad ogni singola Asl ma anche al Comune di residenza. Un patrimonio di informazioni dunque estremamente utile per capire, attraverso i numeri, qual è lo stato di salute delle popolazione dei territori.Partendo dall’aspetto demografico il primo dato che salta all’occhio è il costante calo delle nascite nell’arco degli ultimi dieci anni: 3.970 nel 2016, mentre 3.586 nel 2017. Circa quattrocento in meno, in linea con il tasso di natalità regionale. La popolazione dal 2006 ad oggi si è ridotta di un migliaio di abitanti. Nel 2017 la provincia di Frosinone conta 490.632 residenti.I residenti con più di 65 anni (23%) sono quasi il doppio di quelli trai i 0 e i 14 anni (13%).Hanno bilanciato il calo delle nascite due fattori: il raddoppio della popolazione straniera che nel 2017 conta 25.288 residenti (il doppio rispetto al 2006) e l’aumento dell’indice di vecchiaia che in provincia di Frosinone è più alto rispetto alla media regionale. Questo però ha comportato un aumento del tasso di mortalità, che è più alto di quello regionale.Nel 2017 ci sono stati 5.579 decessi, circa mille in più rispetto al 2006. Questo il valore statistico (tasso standardizzato): 957 decessi ogni 100.000 residenti, mentre nel Lazio il rapporto è di 894 decessi. La principale causa di morte sono state malattie del sistema circolatorio (45%), quasi dieci punti in più rispetto alla media regionale che è pari al 36%. Leggermene inferiore la speranza di vita: 82 anni rispetto a una media regionale di 83.Qual è la situazione sui tumori? Le morti per questa causa sono aumentate negli ultimi dieci anni: 1248 decessi nel 2006, 1.407 nel 2017. Stazionario il numero di malati. L’incidenza è però di poco inferiore rispetto ad altri territori. Le neoplasie rappresentano il 25% delle cause di morte in provincia di Frosinone, rispetto ad una media regionale del 28%, stessa percentuale che si registra a Latina.Tradotto in termini statistici con il tasso standardizzato: in provincia di Frosinone nel 2017 ci sono stati 581 malati di tumore ogni 100.000 abitanti, mentre la media regionale è di 612. Ci sono però delle eccezioni rispetto ai tassi regionali, con valori più alti in Ciociaria per tumore alla testa collo su tutti, e poi per quelli allo stomaco e al colon. Per quanto riguarda i decessi invece in provincia di Frosinone nel 2017 ci sono state 255 morti per tumore ogni 100.000 residenti (dato simile a quello di Latina), mentre il dato del Lazio è 258. Più morti invece, rispetto alle medie regionali, per tumori allo stomaco e all’intestino.In aumento anche i decessi per malattie respiratorie che rappresentano il 6% delle cause di morte: 358 nel 2017, oltre un centinaio in più rispetto al 2006. Il dato statistico dice che in provincia di Frosinone, per questa causa, muoiono 56,6 persone ogni 100.000 residenti rispetto a un tasso regionale pari a 65,2. Più alto invece il tasso di ricovero per malattie respiratorie: 761 ogni 100.000 residenti in provincia di Frosinone, 740 la media del Lazio.Particolarmente significativo il dato generale sui ricoveri: sono stati quasi 64mila nel 2007, sono scesi a oltre 43mila nel 2017. In provincia di Frosinone, statisticamente, ci sono 8.544 ricoveri ogni 100.000 residenti, circa 200 ricoveri in più rispetto al tasso standardizzato di tutto il Lazio.Pierfederico Pernarella