Da una parte i genitori (soprattutto dei bambini) che premono per il ritorno in classe il prima possibile; dall’altra gli edifici scolastici insufficienti.

«E’ una situazione estremamente delicata - spiega Carlo Ferrazzoli (Cisl Scuola) - che impone scelte difficili dopo l’emergenza sanitaria. Oggi il protocollo di sicurezza impone dispenser, mascherine e dispositivi vari, i cui costi sono stati coperti dalla Stato per un miliardo di euro (per tutte le scuole d’Italia). Ma il distanziamento tra i banchi (minimo un metro l’uno dall’altro) rischia di far saltare qualsiasi programmazione, perchè in un’aula che poteva tranquillamente ospitare 27 ragazzi, oggi, al massimo, ne possiamo collocare 15».

Il problema, in Ciociaria, è maggiormente sentito dal momento che (a parte il nuovissimo Istituto Bracaglia, vicino all’Aeroporto di Frosinone) il 90% delle scuole è ospitato in condomini, dove gli spazi si sono sviluppati in verticale. E reperire nuovi spazi, oggi, è praticamente impossibile.

«Di fatto - prosegue Carlo Ferrazzoli - stiamo sollecitando con particolare insistenza due punti importantissimi: l’ampliamento degli organici e convenzioni con gli enti locali per reperire maggiori spazi».

Da qui il suggerimento di mettere a disposizione cinema, teatri, edifici non utilizzati e spazi all’aperto.

Ma, nonostante i solleciti, di fatto è rimasto tutto lettera morta. E non è un aspetto da sottovalutare, visto che in Ciociaria ci sono 80 scuole con oltre 200 edifici. Ognuno con problematiche diverse.

«A settembre - riprende Ferrazzoli - rischiamo di aprire nel caos più totale. E a farne le spese potrebbero essere i bambini più piccoli che, più degli altri, hanno bisogno di socializzare e non di stare dietro ad un computer. A livello confederale c’è stato un incontro tra Cgil, Cisl e Uil, una decina di giorni fa, e si è deciso di stabilire un “osservatorio” per un monitoraggio delle scuole, caso per caso. Ma è evidente che sono gli Enti locali (Comuni e Provincia) a dover predisporre le soluzioni».

«Insomma - prosegue il prof. Ferrazzoli - c’è il forte rischio di un inizio dell’anno scolastico disorganizzato e caotico, in quanto ad oggi mancano delle linee guide e un protocollo cui le scuole si devono adeguare. Bisogna fare presto e, tutti assieme, avviare una operazione di razionalizzazione degli spazi in modo da far rientrare i ragazzi in sicurezza».

In verità la Cisl ha distribuito un questionario per una mappatura delle scuole. E il risultato è impietoso.

Infatti, applicando i criteri di distanziamento fra i banchi, solo una minima parte delle aule potrebbe accogliere più di 15 alunni.

«Da qui - osserva la Cisl - la necessità, spesso indicata come possibile soluzione, di poter utilizzare spazi alternativi alle aule, all’aperto o al chiuso. Ma anche in questo caso le chance non sembrano molte: la possibilità di utilizzare spazi esterni alternativi all’aula è limitata a meno della metà delle nostre scuole (48%), un quinto delle quali non ha questa possibilità (21,5%), o la può avere solo per una minima parte dei propri edifici (30,48%). Se poi si pensasse di rimodulare ad uso aula spazi di diversa destinazione, le cose non andrebbero meglio: impossibile farlo con le mense nel 75% dei casi; va un po’ meglio per le palestre, laddove ci sono, ma la praticabilità di questa soluzione non arriva al 40%. A disporre di spazi ampi come aula magna o teatro, è solo il 26% delle scuole. Infine, per quanto riguarda le strutture, e a prescindere dallo stato degli edifici, emerge che quasi il 20% degli stessi non ha la possibilità di utilizzare in modo distinto varchi per l’ingresso e l’uscita».

Insomma, un bel grattacapo.

