Attentato incendiario sabato pomeriggio a Tecchiena di Alatri. Erano da pochi minuti passate le cinque del pomeriggio, quando in contrada Fontana San Pietro, una donna che stava raccogliendo della legna dalla propria cantina per alimentare il camino, ha visto dei forti bagliori provenire dal giardino dei vicini di casa. Avvicinandosi, ha notato un ragazzo salire a bordo di una macchina e andar via a gran velocità; giusto il tempo di focalizzare ed ha notato un principio di incendio sull’autovettura parcheggiata nel vialetto della villa. Immediatamente la donna ha dato l’allarme ed ha chiamato i Vigili del Fuoco; contemporaneamente ha avvisato la madre del proprietario della macchina, che abita in una dependance adiacente.La donna, istintivamente, ha preso la pompa dell’irrigazione dal proprio giardino ed ha cominciato a spegnere le fiamme, rischiando la propria vita in caso di esplosione, senza attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco da Frosinone.Per fortuna al loro arrivo il rogo era già quasi spento e i pompieri, con l’aiuto del faro montato sull’automezzo che ha illuminato la zona, hanno potuto trovare le tracce evidenti dell’innesco, in particolare uno straccio intriso di materiale infiammabile per terra accanto alla Fiat Panda parzialmente danneggiata.I carabinieri sono arrivati poco dopo, e hanno fatto i rilievi del caso, così come è tornato subito anche il proprietario che si è recato in caserma ad Alatri per essere ascoltato. Come di rito in questi casi è scattata la denuncia contro ignoti e le indagini dei militari dell’Arma stanno sondando tutte le direzioni, anche su indicazione del proprietario del veicolo, Marcello Minotti, imprenditore del settore trasporti, impegnato da anni con l’associazione «Salviamo Fontana San Pietro» per la tutela dell’ambiente nella propria contrada. Non a caso i carabinieri stanno lavorando sue due piste in particolare: quella professionale e quella legata alla sua attività di ambientalista.L’ultima manifestazione in tal senso è quella di neanche un mese addietro, quando è stata organizzata una giornata ecologica per la pulizia delle strade di Fontana San Pietro e zone limitrofe. In quel caso furono raccolte decine e decine di sacchi di materiale di scarto, immondizia e inquinanti di vario tipo grazie all’impegno di tanti volontari. La battaglia più grande del Comitato, però, è quella fatta contro la nascita di due insediamenti produttivi in zona, uno per la frantumazione degli sfalci di verde pubblico, l’altro per la triturazione e lo stoccaggio temporaneo di materiali edili inerti. L’iter per il primo impianto è ancora fermo per lungaggini burocratiche anche grazie alle azioni dell’associazione, mentre nel secondo caso, quello per il trattamento degli inerti, pare che la vicenda si sia sbloccata e che entro pochi mesi possa iniziare le attività nel rispetto delle indicazioni tecniche e normative dei vari enti preposti. Dopo questo episodio il clima in contrada è preoccupato e da più parti, compresa l’associazione stessa, si chiedono più controlli e attenzione per la sicurezza dei residenti.