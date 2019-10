Università di Cassino, ex docente prende il posto del premio Nobel della Medicina

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prof. Gualtiero Ricciardi, per anni docente dell’università di Cassino e del Lazio Meridionale, è stato nominato a capo del “Mission Board for Cancer”, l’ente istituto della Commissione Europea nel quadro di Horizon Europe si occupa del programma di ricerca di innovazione dell’UE. Ricciardi, attualmente docente ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica, coordinerà un team di 15 esperti chiamato a valutare e approvare i finanziamenti per progetti di ricerca in ambito oncologico. Il prof. Ricciardi che alcuni mesi fa è stato è stato nominato tra i membri del Board, dopo essere stato selezionato tra 2100 candidati, ora prende il posto del prof. Harald zur Hausen, premio Nobel per la Medicina nel 2008 a capo del “Mission Board for Cancer”. Il prof. Gualtiero Ricciardi ha insegnato presso la facoltà di Lettere di via Zamosch a Cassino negli anni ’90. Dal ’97 al 2001 è stato vice direttore del Dipartimento di Scienza e Società e presidente del corso di Diploma universitario di Infermiere della sede di Cassino, attivato dall’università La Sapeinza di Roma in convenzione con l’ateneo di Cassino e l’Asl di Frosinone.