© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’altro giorno a salutare l’universita, dopo decenni trascorsi a Cassino, sono stati i docenti del Dipartimento di Lettere. Tra i tanti anche il prof. Paolo De Paolis. Ieri la cerimonia di commiato si è tenuta per i professori in partenza del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza. Una cerimonia emozionante, che ha visto in veste di padrone di casa il rettore Giovanni Betta in persona. Quello di ieri è stato un evento nell’evento. Oltre a salutare i docenti, che per effetto dell’emendamento approvato dall’ex Governo hanno aderito alla mobilità volontaria in altri atenei, dopo il maxi debito da 40 milioni di euro accumulato con l’Inps, c’e stato il passaggio di consegne tra il direttore del Dipartimento uscente Giuseppe Recinto, fautore dell’emendamento, e il nuovo direttore Enrica Iannucci. Per il professore Recinto è stato l’ ultimo giorno a Cassino. Lui, considerato uno degli uomini che nei giorni bui, in piena crisi si è adoperato con il ministero dell’Università per uscire dall’ impasse, e dato fino a qualche mese fa come uno dei possibili successori di Betta, ha lasciato l’ateneo per trasferirsi alla Federico II di Napoli. “Grazie a Cassino. Grazie a tutti per questi anni che sono stati importanti, formativi. Abbiamo condiviso lavoro e fatti personali. Continuerò a fare il tifo per Cassino”. Con queste parole si è congedato il prof. Recinto. “I rapporti che si sono costruiti - ha detto Betta - in una realtà, come quella dì Cassino, dove c’è un rapporto quotidiano, forte, vero è un rapporto che rimane negli anni qualunque sia la sede dove si va”. “Sono contenta - ha sottolineato il neo direttore Enrica Iannucci - perché abbiamo dei docenti apprezzati in altri atenei, ma è una separazione dolorosa. Ringrazio tutti i colleghi che vanno via, in particolare, un grazie a Giuseppe Recinto per il lavoro che ha fatto a Cassino ma, soprattutto, fuori Cassino”. Tra i professori che hanno lasciato e stanno per lasciare Cassino del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, oltre a Recinto, anche l’ ex preside di Giurisprudenza Edoardo Ales. “È una relazione di venti anni bella che finisce bene. Da questa università ho ricevuto tanto. Ho fatto tutto, manca solo il rettorato. L’importante non sono le persone ma le istituzioni, che anche quando le persone passano sia in condizioni di funzionare bene. È questo l’augurio che faccio a Cassino”. È stato il saluto del prof. Ales. A salutare Cassino, tra gli altri, il prof. Alessandro Bucci, Alfonso Iodicedenza, Lorenzo Mercurio. “Grazie a te abbiamo abbattuto muri. La tua porta è stata sempre perta. Non ti libererai mai di noi”. Le parole rivolte a Recinto dagli studenti.“ Vi ringrazio di cuore per quello che avete fatto”. E’ il saluto del riconfermato senatore accademico, nonché segretario regionale Cisl università Francesco Cuzzi, ai docenti in partenza. Cambio della guardia anche al vertice del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dal punto di vista del personale tecnico amministrativo. Dopo decenni la dottoressa Ida Raimondi lascia per trasferirsi al Dipartimento di eccellenza di Ingegeria. Al Dipeg al suo posto arriva la dottoressa Livia Iannucci.