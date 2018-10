Ultimo aggiornamento: 19:20

Francesca Marotta, studentessa di Ingegneria civile all’università di Cassino e del Lazio Meridionale, è stata la prima tra le italiane alla mezza maratona (21,097 km) a Palma de Majorca. La giovane Francesca, tra l’altro, è stata ottava donna assoluta e terza della sua categoria con un tempo di 1h28’30. La studentessa ha siglato l’ennesimo successo del Cus Cassino (Centro Universitario Sportivo). Oltre a Francesca alla mezza maratona di Palma de Majorca ha gareggiato anche Sergio Calce, il quale ha concluso la gara in 1h30’’34 posizionandosi 118° su circa 5000 persone, 18° esimo della sua categoria. Le performance di successo di Francesca Marotta e Sergio Calce riempiono di gioia il presidente del Cus, il prof. Carmine Calce, che sottolinea: “Il risultato ottenuto a Palma de Majorca evidenzia che quando siamo chiamati a sfide importanti, gli atleti del Cus sanno farsi valere e primeggiare. E’ accaduto ai Campionati Nazionali Universitari e ora a Palma de Majorca”.Intanto il Cus è già al lavoro per organizzare il 40° anniversario della fondazione dell’università di Cassino. Per l’anniversario il Centro Sportivo Universitario ha già in cantiere una serie di eventi che ufficializzerà a breve. Un evento già reso noto dal prof. Calce è organizzare per il 2019 i Campionati Italiani e Master di Corsa campestre (Festival del cross). “Il 2019 si annuncia – rivela il presidente - un anno ricco di eventi per il Cus Cassino e, in particolar modo, per l’Università della città martire”.